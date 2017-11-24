Злочинці навколішки намагались переповзти кордон

Учора прикордонники відділу «Степанівка» за допомогою тепловізійного пристрою поблизу кордону, помітив рух двох осіб з території Молдови в Україну. Один з невідомих, щоб бути непомітним, пересувався навколішки.

Одразу ж до вказаного місця вибула група реагування прикордонників, яка і затримала порушників кордону. Ними виявилися громадяни України – 19 та 26 років, жителі Дніпропетровської та Кіровоградської областей. Під час встановлення обставин з’ясувалося, що 19-річний юнак розшукується правоохоронними органами України з метою притягнення до кримінальної відповідальності за крадіжку. Інший чоловік нещодавно вже відбув покарання - теж за вчинення аналогічного злочину.

Щодо факту затримання правопорушників повідомлено представників Нацполіції.