На Закарпатті викрито злочинну групу, яка займалась переправленням незаконних мігрантів закордон

У рамках кримінального провадження щодо організації незаконного переправлення через кордон України осіб оперативниками прикордонного відомства спільно з представниками поліції проведено обшуки у приватних помешканнях фігурантів справи – жителів Ужгородського, Перечинського районів та міста Ужгород.

За результатами вжитих заходів, правоохоронцями виявлено та вилучено мобільні телефони, сім-карти до них, грошові кошти та інші речі, які можуть бути використані як докази в рамках кримінального провадження. Додатково вилучені та знаходяться на штраф-майданчику ГУНП в Закарпатській області чотири транспортні засоби.

Наразі двом фігурантам кримінального провадження оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ч.2 ст.332 КК України (Організація незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництво такими діями або сприяння їх вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів або усуненням перешкод, скоєні за попередньою змовою групою осіб). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років з конфіскацією засобів вчинення злочину.

Крім того, стосовно порушників сьогодні вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу. Слідчі дії щодо даної справи тривають, інформує Прикордонслужба України.