Співробітнику НАБУ запропонували хабар у 800 тисяч доларів США

24 листопада детективи Національного антикорупційного бюро України спільно із працівниками Генеральної прокуратури України викрили особу, яка пропонувала співробітнику НАБУ неправомірну вигоду в розмірі 800 тисяч доларів США.

Дана сума пропонувалася за припинення розслідування детективами Бюро кримінального провадження, у якому накладено арешт на близько 450 мільйонів гривень коштів підконтрольних викритій особі підприємств.

Попередньо дії особи кваліфіковано за ч.3 ст.369 Кримінального кодексу України («Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі»).

Наразі, вирішується питання повідомлення викритій особі про підозру та проведення інших невідкладних слідчих дій.