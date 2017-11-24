ОБСЄ попереджає про ескалацію конфлікту на Донбасі

Ескалація конфлікту на Донбасі буде наростати, на думку першого заступника голови місії ОБСЄ в Україні Олександра Хуга. Про це повідомляє Deutsche Welle з посиланням на газети німецької медіагрупи Funke. "Коли замерзає земля, на жаль, стає ще легше переміщати важке озброєння", - повідомив Хуг. За його словами, це стане причиною ескалації конфлікту. Представник ОБСЄ зазначив, що в останні тижні і без того намітилося постійне зростання числа порушень режиму припинення вогню. Раніше місія ОБСЄ вже попереджала про можливу ескалацію.

"Конфлікт далекий від стадії" замороженого". Він, як і раніше, в активній фазі. І дуже непередбачуваний. Якщо ті заходи, які були обумовлені у Мінську, не будуть виконані повністю, конфлікт і далі буде залишатися непередбачуваним. Він принесе ще більше страждань мирному населенню", - заявив у листопаді Хуг у інтерв'ю виданню. Нагадаємо, 24 листопада повідомляється, що за минулу добу на Донбасі у результаті військових дій загинули п'ять українських військових, ще чотири - отримали поранення. У цілому, по всій лінії зіткнення зафіксовано 7 порушень режиму припинення вогню з боку супротивника, у тому числі одне бойове зіткнення.