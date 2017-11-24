Київ не отримає 600 мільйонів євро позики

За день до саміту Східного партнерства, який відбудеться в Брюсселі в п’ятницю 24 листопада, Європейська комісія не згодна йти на поступки Україні. Її представники заявляють, що критикований Києвом проект декларації не буде змінений. Єврокомісія критично ставиться до України за відсутність реформ. У результаті, на саміті не оголосять про передання останньої частини позики в розмірі 600 мільйонів євро. З 2014 року Київ отримав з євросоюзного бюджету понад 5,5 мільярдів євро.

Відповідальний за політику сусідства комісар Йоганнес Ган сказав, що Україна не виконала всіх умов. Наприклад, не діє правильно управління, яке перевіряє вірогідність майнових декларацій співробітників державної адміністрації та політиків. Торік декларації подав понад 1 мільйон осіб. «Донині оцінено лише 100 декларацій. Це смішна кількість», – зазначив комісар.

Європейська комісія скаржиться на відсутність прозорості в управлінні державними коштами і на те, що не скасовано мораторію на експорт деревини. Отже 600 мільйонів євро надалі залишаються замороженими, незважаючи на прохання Києва розблокувати їх. Єврокомісія не хоче поступатися Україні також у справі декларації, підготовленої на саміт, і вносити до неї зміни. Київ звертає увагу, що документ недостатньо амбітний і в ньому не наголошено на європейській перспективі.

Навіть заява президента України Петра Порошенка про те, що він не прибуде на саміт, не заставило Європейську комісію змінити свою позицію, повідомляє Польське радіо.