Уряд визначив критерії надання вишам статусу національних

Відтепер усі виші, що мають статус національних, повинні відповідати чітко визначеним критеріям та підтверджувати його кожні 7 років. Відповідне рішення прийняв сьогодні, 22 листопада 2017 року, Кабінет Міністрів України.

«Сьогодні статус національних мають 115 українських ВНЗ з 208. Прийнятою постановою ми визначаємо чіткі, сучасні критерії надання цього статусу, його підтвердження чи позбавлення незалежно від форми власності. Нагадаю, що це є однією з вимог закону «Про вищу освіту», – зазначила Міністр освіти і науки Лілія Гриневич.

Виші, які вже мають статус національних, повинні будуть підтвердити його за графіком, встановленим постановою. Також документом затверджені порядок та критерії надання статусу, його підтвердження чи позбавлення.

Зокрема, ті ВНЗ, що стали національними до 2017 року включно, підтверджують статус залежно від року його отримання:

1994, 1995, 1996, 1997 — у 2018 році;

1998, 1999, 2000 — у 2019 році;

2001, 2002, 2003 — у 2020 році;

2004, 2005, 2006 — у 2021 році;

2007, 2008, 2009 — у 2022 році;

2010, 2011, 2012, 2013 — у 2023 році;

2014, 2015, 2016, 2017 — у 2024 році.

У подальшому підтверджувати статус потрібно буде кожні 7 років. Рішення про підтвердження статусу або пропозицію щодо його позбавлення надаватиме Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти на основі моніторингової справи. Вона включатиме інформацію, подану самим закладом, а також результати її громадського обговорення, яке проводитиметься протягом 2-х місяців.

Пропозицію щодо позбавлення статусу агентство передаватиме до МОН. Підставою для позбавлення, приміром, може бути недостовірна інформація, надана ВНЗ для моніторингової справи або у відповідях на звернення під час громадського обговорення. Ще однією причиною може бути ненадання вишем річного звіту про виконання Критеріїв – його заклад повинен буде подавати до 30 квітня до агентства та розміщувати на своєму сайті. Звіти так само проходитимуть громадське обговорення.

Ті ВНЗ, які не мають статусу національних, можуть подаватися для його отримання на конкурсній основі. Конкурс оголошуватиме Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти до 31 січня кожного року з визначенням кількості вакантних статусів на цей рік. Ця кількість не може перевищувати числа вишів, які були позбавлені статусу національного чи втратили його в попередньому році. У разі відсутності вакантних статусів конкурс не оголошується.

Критерії для надання та підтвердження статусу поділяються на обов’язкові, порівняльні та преміальні. Наприклад, до обов’язкових належать виконання законів «Про освіту» та «Про вищу освіту», Ліцензійних умов, позитивна оцінка системи внутрішнього забезпечення якості, відсутність виявлених раніше порушень Ліцензійних умов тощо.

Порівняльними критеріями будуть такі, як кількість студентів денної форми навчання на одного науково-педагогічного працівника, стажування студентів та працівників в іноземних вишах, призові місця на олімпіадах та конкурсах, публікації у виданнях, включених до Scopus, Web of Science чи інших наукометричних баз, визнаних МОН, кількість іноземних студентів, кількість об’єктів права інтелектуальної власності тощо.

Преміальними критеріями визначені місце в міжнародних та незалежних рейтингах, наявність іноземних та міжнародних акредитацій, кількість працівників, яким протягом останніх 10 років було присвоєно почесні звання України, кількість випускників, яким протягом останніх 10 років було присвоєно почесні звання України.

Слід зазначити, що статус національного відповідно до Закону України «Про вищу освіту» дає вищим навчальним закладам багато переваг, зокрема:

отримувати на пріоритетних засадах передбачені державним бюджетом кошти для провадження наукової і науково-технічної діяльності, проведення фундаментальних та прикладних наукових досліджень, в обсязі не менш як 10 відсотків коштів державного бюджету, що виділяються на його утримання;

визначати норми часу навчальної та іншої роботи педагогічних і науково-педагогічних працівників;

здійснювати підготовку фахівців з вищою освітою за власними експериментальними освітніми програмами та навчальними планами;

отримувати на пріоритетних засадах фінансування для придбання наукового і навчального обладнання, комп’ютерних програм тощо за рахунок державного бюджету.