АТО: двох українських військових поранено, ще один отримав бойову травму

Упродовж минулої доби російсько-окупаційні війська продовжували порушувати режим тиші та вели прицільні обстріли позицій Збройних Сил України, зокрема й зі зброї, забороненої Мінськими домовленостями.

На Луганському напрямку ворог зі 120-мм мінометів вів вогонь по оборонних укріпленнях українських захисників біля Троїцького. У вечірню пору обстріляно опорні пункти сил АТО біля Катеринівки, Новоолександрівки та Лобачевого. Із застосуванням озброєння БМП і великокаліберних кулеметів проросійські бойовики порушували перемир’я у передмісті Попасної. Зі стрілецької зброї турбували наших оборонців поблизу Луганського.

На Донецькому напрямку, противник вів мінометний вогонь у районі Павлополя. На підступах до Авдіївки і Кам’янки незаконні збройні формування обстрілювали наші оборонні укріплення з гранатометів і легкого піхотного озброєння.

Загалом, за минулу добу, по усій лінії зіткнення противник здійснив 12 прицільних обстрілів наших позицій. У відповідь українські військовослужбовці 9 разів придушували вогневу активність окупанта із зброї не забороненої Мінськими домовленостями.

У результаті ворожих обстрілів двох військовослужбовців сил АТО поранено, ще один отримав бойову травму, інформує штаб АТО.