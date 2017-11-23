Напруженість на території ОРЛО може призвести до значного погіршення гуманітарної ситуації

Українська сторона СЦКК заявляє про стурбованість подіями, які останнім часом відбуваються на території ОРЛО. Подальша ескалація напруженості на території ОРЛО може призвести до значного погіршення гуманітарної ситуації, ізоляції та збільшення потоку цивільного населення з ОРЛО на територію підконтрольну уряду України.

Враховуючи неготовність представників ОРЛО до відкриття КПВВ «Золоте» та критичний стан мостового переходу на КПВВ «Станиця Луганська» очікується можливе збільшення навантаження на КПВВ «Майорськ» та інші КПВВ ОРДО.

Українська сторона СЦКК закликає російську сторону СЦКК та СММ ОБСЄ вжити всі можливі заходи для забезпечення вільного та своєчасного пересування цивільного населення та уникнення провокацій, інфоромує штаб АТО.