Справу стосовно викритого на хабарництві судді з Полтави скеровано до суду

Детективи Національного антикорупційного бюро України завершили досудове розслідування кримінального провадження за фактом одержання неправомірної вигоди суддею одного з районних судів м. Полтави. 21 листопада 2017 року прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури затвердили обвинувальний акт та скерували справу до суду.

За даними слідства, служитель Феміди взяв гроші за винесення рішення в інтересах позивача, який вимагав стягнути заборгованість у сумі 100 тис. грн. Судді інкримінують вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 Кримінального кодексу України («Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою»).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Нагадуємо, цього суддю НАБУ та САП затримали 31 серпня 2017 року після одержання ним неправомірної вигоди від представника позивача у цивільній справі. Розслідування зазначених фактів детективи Національного бюро розпочали в березні 2017 року.