Хутро, підроблені документи, банківські картки... кількість вилученого зростає

Учора прикордонники Чернівецького загону, в пункті пропуску «Порубне», в ході спільного з митниками огляду мікроавтобуса «Рено» в обшивці салону, з боку лівого пасажирського сидіння, виявили шість папок з фінансовими, банківськими документами, 6 мобільних телефонів з сім картами іноземних операторів мобільного зв’язку до них та 10 банківських карток іноземних банків.

У ході поглибленого вивчення знайдених паперів правоохоронці виявили можливі ознаки їх повної підробки. Прикордонники передали виявлені предмети та 30-річного громадянина України, який був за кермом автомобіля, представникам Національної поліції.

Кількома годинами пізніше, у тому ж пункті пропуску, охоронці державного кордону спільно з представниками фіскальної служби виявили вантаж незадекларованого хутра. У багажному відділенні рейсового автобуса, який їхав з Афін (Греція) до Києва, правоохоронці знайшли сім жіночих шуб з натурального хутра. Стосовно водія автобуса, 33-річного громадянина Греції, складено протокол про порушення митних правил. Вартість вилучених хутряних виробів перевищила 200 тисяч гривень.