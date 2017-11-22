Українці все частіше відчувають дискримінацію з боку польських роботодавців

Як повідомив Томаш Цитринович з Управління у справах іноземців, сьогодні громадяни України становлять найбільший відсоток серед іноземців, котрі живуть у Польщі. Але вказати точну кількість українцців – складно:

«Якщо говорити про дозвіл на перебування, то справді, українці становлять понад 60% від загальної кількості іноземців. Згідно даним про конкретні типи дозволів на перебування у Польщі (тимчасове, постійне та довготермінове перебування резидента), такі дозволи мають 142 тисячі громадян України. Натомість громадяни України перебувають у Польщі на підставі інших документів, наприклад, віз».

Чимало громадян України працює у Польщі без необхідних документів, ситуація таких людей є найскладнішою, - підкреслила Аґнєшка Мікульська з Гельсинського фонду прав людини:

«До нашого фонду приходять люди, які є жертвами дискримінації на роботі – ці випадки трапляються щораз частіше, зголошуються теж люди, котрих роботодавець обманув, наприклад, не заплатив за їхню роботу. Бувають випадким, коли роботодавець лякає працівника, що повідомить Прикордонну службу про його нелегальну працю, а це для такого працівника означає необхідність виїхати з Польщі і подальшу тимчасову заборону на в’їзд».

Тільки 29% громадян України працюють у Польщі згідно зі своїми кваліфікацями та освітою, - сказала Анна Бояновська-Сосновська з Лудського університету:

«Ринок праці надає перевагу польським працівникам, тому українські працівники можуть розраховувати на працю нижче своїх кваліфікацій та в гірше оплачуваних секторах, зокрема, в рільництві та у споживчій промисловості. Лікарям дуже важко отримати необхідні дозволи щоб працювати за процесією, так само – інженерам».

Учасники конференції теж говорили про те, як протидіяти дискримінації та проявам ненависті до українських громадян, інформує Польське радіо.