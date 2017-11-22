Ситуація у районі АТО залишається тривожною та нестабільною

Ситуація у районі проведення АТО залишається тривожною та нестабільною. Російсько-окупаційні війська й далі не виконують зобов’язання у межах домовленостей щодо дотримання перемир’я. Загалом, за минулу добу, ворог 9 разів здійснював обстріли позицій Збройних Сил України.

Луганський напрямок. На цій ділянці лінії розмежування противник відкривав вогонь по позиціях сил АТО 7 разів. Ще за світлої пори доби на Світлодарській дузі ворог вів вогонь зі 152-мм артилерії по оборонцях Луганського. У вечірню пору на цій ділянці лінії зіткнення противник обстріляв наших воїнів із гранатометів. По оборонних укріпленнях неподалік Новолуганського та Лозового російські найманці били з 82-мм мінометів. Захисників Кримського обстрілювали зі стрілецької зброї, а опорні пункти поблизу Новолуганського – з озброєння БМП та великокаліберних кулеметів.

Донецький напрямок. Тут проросійські озброєні банди порушували перемир’я двічі. Ще удень поблизу Павлополя ворог випустив 2 міни калібру 120-мм та обстрілював наших воїнів з гранатометів. Згодом, незаконні збройні формування з піхотного озброєння здійснили обстріл оборонців Авдіївки.

Зважаючи на те, що на деяких ділянках лінії зіткнення вогонь був досить щільним, українські військові 3 рази давали агресору адекватну відповідь.

У результаті ворожих обстрілів жоден наш захисник не постраждав, інформує штаб АТО.