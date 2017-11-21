Трагедія: Батько підкинув дитину і не зловив

Про це пише Київ оперативний у Facebook.

"Так, з вулиці Відпочинку надійшов виклик на лінію "103": впала 1-річна дитина (хлопчик). По приїзду, лікарі швидкої дізналися, що батько підкидав дитину і не зловив. Дитина впала з висоти близько 2 метрів...

Попередні діагнози не дуже втішні: закрита черепно-мозкова травма, параорбітальна гематома справа, забій верхньої губи та забій носа. Госпіталізовано в терміновому порядку для подальшого обстеження..."