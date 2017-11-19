На кордоні затримали двох іноземців, які знаходились у міжнародному розшуку

Так учора ввечері під час здійснення заходів прикордонного контролю у пункті пропуску "Бориспіль" на одного з пасажирів рейсу «Алмати – Київ» відбулось спрацювання бази даних Інтерполу. Ним виявився громадянин Узбекистану, якого розшукували правоохоронні органи Узбекистану.

Прикордонники Білгород-Дністровського загону в пункті пропуску «Кучурган» також виявили іноземця, який числився у базі даних Інтерполу. Громадянина Молдови розшукували на батьківщині за порушення закону.

Наразі обох порушників затримано та передано співробітникам Нацполіції. По даним фактам поінформовано чергового Укрбюро Інтерполу в м. Київ.