«Mercedes» та «Ford» із підробленими VIN-номерами виявлені в пунктах пропуску

Минулої доби на кордоні з Білоруссю та Росією співробітники прикордонного відомства виявили транспортні засоби із підробленими номерами кузовів.

Так учора в пункт пропуску «Нові Яриловичі», що на кордоні з Білоруссю, прибув мікроавтобус «Mercedes» 2001 року випуску білоруської реєстрації. Під час огляду транспортного засобу правоохоронці Чернігівського загону виявили невідповідність номера кузова із зазначеним в реєстраційному документі. Громадянин Білорусі слідував мікроавтобусом до сусідньої держави.

Ще один автомобіль з невідповідністю ідентифікаційних номерів виявили прикордонники Сумського загону в пункті пропуску «Катеринівка». Автомобіль «Ford» молдовської реєстрації під керуванням громадянина Молдови прямував на виїзд з України.

Наразі стосовно водіїв складено протоколи про адміністративне правопорушення за статтею 121-1 КУпАП «Експлуатація водіями транспортних засобів, номери агрегатів яких не відповідають записам у реєстраційних документах». Транспортні засоби передано представникам Національної поліції.