Генпрокуратура порушила справу проти Ситника

Генеральна прокуратура України відкрила кримінальне провадження стосовно директора Національного антикорупційного бюро України Артема Ситника. Про це заявила прес-секретар генерального прокурора Лариса Сарган. За словами Сарган, Ситника підозрюють у розголошенні державної таємниці. Мається на увазі розголошення листування та телефонних розмов фігурантів справ. Сарган також повідомила, що справу проти Ситника порушено за зверненням народного депутата від "Народного фронту" Олени Масоріної.

Відзначимо, раніше народний депутат з фракції "Народний фронт" Антон Геращенко заявляв, що Генеральна прокуратура України і Служба безпеки України повинні досліджувати запис розмови, в якій людина, з голосом схожим на директора Національного антикорупційного бюро Артема Ситника, розголошує інформацію, яка може становити державну таємницю. Нагадаємо, раніше повідомлялося, що НАБУ порушило справу проти генпрокурора Юрія Луценка.