СБУ затримала в Україні організатора «польського пограбування століття»

Познанські «мисливці за головами» спіймали неподалік Одеси Ґжеґожа Л.

Заступник директора охоронної фірми з Лудзі був співорганізатором та «мозком» пограбування, в результаті якого у Польщі викрали понад 8 млн злотих. Розшук тривав з 2016 року.

Служба безпеки України затримала одного з організаторів так званого нападу століття Ґжеґожа Л. у середу, 15 листопада, у невеликій місцевості неподалік Одеси. Поляка взяли під варту. Він чекає на екстрадицію до Польщі.

«Напад століття» стався 10 липня 2015 року у місті Сважендз неподалік Познаня. Під час перевезення грошей до банкоматів та філій банку PKO один з конвоїрів поїхав з усією сумою, покинувши своїх колег, коли ті увійшли до будинку, аби покласти гроші до банкомату. Разом зі злодієм зникло понад 8 млн злотих, а підставний конвоїр, який вчинив крадіжку, був насправді кравцем з Лудзі. Його особу вдалося встановити на підставі даних декількох різних осіб, чоловіка взяли на роботу в охоронну фірму за декілька місяців до нападу. На робочому місці крадій не залишав після себе жодних слідів, бо постійно носив на руках рукавиці.

У чоловіка було декілька спільників, зокрема головний організатор цілої операції – власне затриманий в Україні Ґжеґож Л. Екс-співробітник поліції особисто влаштував виконавця крадіжки на роботу в службу охорони, у якій сам був заступником директора.

Затриманого Ґжеґожа Л. розшукували на підставі ордеру на арешт. Він був останньою особою, яка перебувала в розшуку у зв’язку з нападом. Встановлення його місця перебування стало можливим завдяки співпраці польської поліції з Познаня і Перемишля зі спецслужбами України, інформує Польське радіо.