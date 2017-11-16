17 кілограмів наркоти українці намагались перевезти до Криму
Прикордонники виявили 16 пакунків наркотичної речовини.
Так, сьогодні до контрольного пункту в’їзду-виїзду «Чаплинка» на автомобілі «Volkswagen» прибули два громадянина України, які слідували до тимчасово окупованого Криму. Під час огляду транспортного засобу за допомогою службового собаки під обшивкою двері прикордонники спільно з представниками СБУ та ДФС виявили 16 пакунків наркотичної речовини, ймовірно марихуани, загальною вагою понад 17 кілограмів.
На це час проводяться слідчі дії для встановлення всіх обставин.
На «чорному ринку» за таку кількість наркотиків зловмисники могли б отримати прибуток близько 1 мільйона гривень.
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