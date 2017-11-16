Закарпаття: правоохоронці проводять масштабну спецоперацію

До операції залучена броньована техніка та прикордонна авіація.

Джерело: Відомості

Державна прикордонна служба України спільно з підрозділами СБУ та військовою прокуратурою проводить масштабну операцію на Закарпатті.

Основна мета – нанесення суттєвого удару по організаторам незаконної діяльності на державному кордоні України. До операції залучена прикордонна техніка, у тому числі броньована, та прикордонна авіація.

На цей час обшуки тривають в десятках приміщень, зокрема приватних осіб, які причетні до протиправної діяльності.

Про результати цієї спільної операції буде повідомлено додатково.

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