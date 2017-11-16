25 грудня, на Католицьке різдво, українці відпочиватимуть

Верховна Рада України підтримала Проект Закону №5496 "Про внесення змін до Кодексу законів про працю України щодо святкових і неробочих днів". Відповідний законопроект підтримали 238 нардепів.

Так, відповідно до законопроекту, 25 грудня (Різдво за Григоріанським календарем) визнано офіційним святковим днем в Україні. Відповідно, 25 грудня в Україні буде вихідним днем.

Нагадаємо, на сьогодні в Україні нараховується близько 11 тис. релігійних католицьких і протестантських громад, що складає біля 30% від усіх релігійних організацій України, які святкують Різдво Христове за Григоріанським календарем, тобто 25 грудня. Таким чином, значна кількість віруючих України відзначає це релігійне свято в інший день, ніж визначений на законодавчому рівні як вихідний день.

Враховуючи зазначене, необхідно забезпечити права значної частини населення України на святкування Різдва Христового того дня, який відповідає їх релігійним та світоглядним переконанням, і долучити цей день до числа офіційних святкових днів України", - йдеться у пояснювальній записці.