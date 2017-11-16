На кордоні з Молдовою прикордонники виявили спиртопровід (відео)

Учора, 15 листопада, під час моніторингу державного кордону прикордонний наряд Могилів-Подільського загону виявив на березі річки Дністер близько 30 метрів пластикового трубопроводу, що був прокладений на глибині 20 см.

Зловмисники, скоріш за все, планували скористатися ним для незаконного переміщення спирту із сусідньої Молдови. Проте прикордонники відділу «Могилів-Подільський» помітили трубопровід та не допустили правопорушення. Наразі пластикову трубу, яка не мала характерного запаху спирту, демонтовано. Розпочато пошук осіб, причетних до підготовки протиправної діяльності.

Нагадаємо, що на початку листопада прикордонники Могилів-Подільського загону виявили та демонтували майже кілометр трубопроводу поблизу села Лядова, а учора прикордонники Чернівецького загону, також на кордоні з Молдовою, виявили 150 метрів трубопроводу.