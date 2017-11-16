АТО: бойовики активно обстрілюють населені пункти, що знаходяться вздовж лінії зіткнення
Інформує штаб АТО.
Враховуючи численні запити представників ЗМІ щодо обстрілів бойовиками мирних населених пунктів, які прилягають до лінії зіткнення, штаб АТО повідомив на своїй сторінці у Фейсбук:
"Уже декілька днів поспіль проросійські бойовики ведуть вогонь з систем залпового вогню, танків, важкої артилерії та мінометів по українським містам і селам, які знаходяться вздовж лінії зіткнення. Декілька днів назад була обстріляна Трьохізбенка, потім Мар’їнка, потім Зайцеве з «Градів». Від їхніх злочинних дій страждає місцеве цивільне населення та руйнується інфраструктура.
Ми перебуваємо у постійній координації з СЦКК. Українська сторона щоденно інформує та закликає СММ ОБСЄ, у якої є представники на непідконтрольних українському урядові територіях ОРДЛО, промоніторити ситуацію на наявність у бойовиків важкого озброєння, у першу чергу про РСЗВ, танки, ствольну артилерію та міномети – озброєння, яке давно мало б бути відведеним від лінії зіткнення на встановлені відстані. У подальшому застосування НЗФ артилерійських систем може привести до непередбачуваних трагічних наслідків, серед іншого і до численних жертв серед цивільного населення".