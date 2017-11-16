В ОРДЛО готові на обмін заручників, - Кремль

У Москві заявили, що ватажки бойовиків Захарченко та Плотницкий підтримали пропозицію Медведчука про обмін заручників, інформує Фокус.

Як повідомляє прес-служба Кремля, "обговорювалася ініціатива лідера громадського руху" Український вибір - право народу "Віктора Медведчука щодо обміну полоненими між Україною і" Донецькою і Луганською народними республіками ".

Мовляв,т.зв. керівники "ДНР" і "ЛНР" ініціативу підтримали, зазначивши, що ще належить додатково опрацювати це питання з представниками української сторони.