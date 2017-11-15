Україна увійшла до групи країн із "високим" рівнем впливу тероризму

Україна увійшла до групи країн із "високим" рівнем впливу тероризму

До списку країн із "найвищим" рівнем впливу тероризму на життя експерти віднесли шість держав.

Джерело: Відомості

Звіт щодо стану глобального тероризму у 2017 році (The Global Terrorism Index 2017) оприлюднив 15 листопада лондонський Інститут економіки та миру, повідомляє DW.

За рівнем впливу тероризму Україна отримала 6,6 бала за 10-бальною шкалою.

У звіті The Global Terrorism Index за 2016 рік Україна посідала 11-ту сходинку з 7,1 бала.

Цього року Україна увійшла до групи країн із "високим" рівнем впливу тероризму разом з такими державами, як Сомалі, Індія, Туреччина, Лівія, Єгипет, Судан та інші.

До списку країн із "найвищим" рівнем впливу тероризму на життя експерти віднесли шість держав: Ірак (10 балів), Афганістан (9,4), Нігерію (9), Сирію (8,6), Пакистан (8,4), Ємен (7,9).

У західноєвропейських державах найвищим вплив тероризму, за оцінкою експертів, є у Франції (6 балів і 23-тє місце).

Сполучені Штати Америки посідають 32-е місце (5,4 бала), Росія – 33-тє (5,3 бала), Великобританія – 35-те (5,1 бала).

"Україна є однією з десяти держав, у яких спостерігається доволі значне покращення ситуації", – заявив у коментарі DW представник Інституту економіки та миру Деніель Хіслоп.

За його словами, в Україні терористичні напади здійснюються лише однією терористичною групою – "ДНР", і вони здебільшого спрямовані проти українських силовиків.

Як зауважив Хіслон, тероризм в Україні є "менш інтенсивним, ніж це було два роки тому". 

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