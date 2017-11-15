Польські та українські виші підписали угоду про співпрацю
У документі передбачаються систематичні контакти, зустрічі та спільні проекти вишів Польщі та України.
Представники Спілки ректорів українських вишів, Конференції академічних ректорів польських шкіл та Фонду польських ректорів підписали угоду про співпрацю. Як повідомив ректор Варшавської політехніки професор Ян Шмідт, в угоді передбачається систематичні контакти, зустрічі та спільні проекти. Найближча зустріч польського та українського академічних середовищ відбудеться весною у Варшавській політехніці.
Президент Спілки ректорів вищих навчальних закладів України професор Леонід Губерський звернув увагу, що основним є тісна співпраця між вишами Польщі та України. За його словами, зараз співпраця в сфері гуманітарних наук розвивається добре, проте необхідно поглибити співпрацю у галузі технічних і природничих наук.
«Сьогодні в Польщі є дуже сучасне лабораторне обладнання. Ми могли б об’єднати зусилля саме на базі цих лабораторій і потреб суспільства, які сьогодні воно висуває. Бо наукою не можна займатися, лише задовольняючи свій власний особистий інтерес. У першу чергу треба розробляти ті наукові проекти, ті напрямки, яких потребує сьогодні економіка і в цілому суспільство», – сказав професор Леонід Губерський.
Урочисте підписання угоди про співпрацю польських та українських вишів відбулося в Міністерстві науки і вищої освіти у Варшаві, повідомляє Польське радіо.