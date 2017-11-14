У Мережі йде активне обговорення бійки двох дівчат у Новій Каховці

У школі Нової Каховки Херсонської області розповіли подробиці бійки школярок 8 і 9 класу, яку натовп інших підлітків знімав на телефони. Про це повідомляє ТСН.

За словами заступника директора школи Ірини Ліпунової, билися колишні подружки.

Шкільний психолог Вікторія Ткачук зазначила, що бійка, яку влаштували дівчата, сприймається зараз серед підлітків як героїзм - не захист себе, а скоріше, показати.

У цій ситуації знайти винних дуже складно. По-перше, є недоліки домашнього виховання. "Можливо, й школа не в повній мірі їх заставляла до роботи", - додав директор школи Віктор Пендальчук, не знімаючи з себе відповідальності.

Крім того, одна зі школярок вважається важким підлітком - вона вже давно перебуває на обліку в поліції за бійки. Друга дівчина - ледь не протилежність "суперниці".

"Причини та обставини бійки розслідуються, рішення буде прийнято після отримання результатів судово-медичної експертизи. Зараз проводяться невідкладні слідчі дії", - додали в поліції.