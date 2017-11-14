АТО: ворог різко збільшив кількість обстрілів

Підконтрольні Росії озброєні бойовики продовжують застосовувати зброю проти українських захисників. Особливо активно противник порушує домовленості про припинення вогню ввечері та вночі.

Так, за темної пори доби, на Луганському напрямку ворог різко збільшив кількість обстрілів. Зокрема, застосовуючи міномети калібру 120-мм, гранатомети та стрілецьку зброю, окупанти 4 рази обстріляли захисників Новотошківського. З такого ж озброєння російські найманці відкривали вогонь по наших укріпленнях в районі Травневого. Застосовуючи піхотне озброєння бойовики також порушували перемир’я неподалік Троїцького, Кримського, Зайцевого і Луганського.

На Донецькому напрямку з гранатометів та стрілецької зброї декілька разів були обстріляні наші позиції у передмісті Авдіївки. Під вогонь противника з 82-мм міномету і стрілецької зброї потрапили оборонці Мар’їнки, а поблизу Маріуполя російсько-терористичні війська випустили 5 мін калібру 120-мм по захисникам Павлополя. У цьому ж районі під гранатометний вогонь потрапили опорні пункти неподалік Широкіного.

Загалом, за минулу добу, бойовики 33 рази порушили перемир’я. Військовослужбовці Збройних Сил України 23 рази відкривали адекватний вогонь у відповідь. У результаті ворожих обстрілів два українських військовослужбовці зазнали поранення, інформує штаб АТО.