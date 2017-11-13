СБУ виявила два нелегальні центри з оформлення подвійного громадянства

Співробітники Служби безпеки України припинили у двох областях на заході країни діяльність нелегальних центрів, де за 8 тис. євро виготовляли фальшиві документи, - про це повідомляє Громадське радіо з посиланням на прес-службу СБУ.

Правоохоронці встановили, що зловмисники оформляли підроблений пакет документів, який давав право претендувати на отримання паспорту громадянина низки країн ЄС.

Зловмисники надавали замовникам повний «пакет послуг», у тому числі підбирали двійників зі знанням іноземної мови для відвідування закордонних дипломатичних установ.

За даними спецслужби, протиправною схемою скористалися понад 1 тис. українців, вартість комплекту підроблених документів складала до 8 тис. євро.

Зазначено, що під час обшуків в офісах та за місцями проживання зловмисників вилучили майже 100 пакетів документів для оформлення іноземного громадянства. Правоохоронці також виявили фальшиві печатки органів влади СРСР та України, паспорти громадян інших країн, незаповнені бланки свідоцтв про одруження та укладання шлюбу.