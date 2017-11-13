Олег Березюк: Уряд не хоче ліквідовувати олігархічні схеми

Про це депутат наголосив на погоджувальній раді керівників фракцій ВР, де відбувається обговорення закону про Державний бюджет на 2018 рік.

"У Бюджеті на 2018 рік передбачено збільшення на 10 мільярдів фінансування на центральні органи влади. Це гроші середнього і малого бізнесу і в основному йдуть на фінансування правоохоронних органів. Держава забирає у бізнесу і передає на фінансування поліцейської держави".