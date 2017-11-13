Україна втратила легендарного археолога

Єдина жінка в світі, яка успішно провела понад 50 експедицій, померла на 90-му році життя.

Про сумну звістку на офіційному сайті повідомляє прес-служба Львівської міської ради.

"Сумуємо з сім'єю, друзями, колегами. Лариса Крушельницька написала цілу епоху в історії нашої наукової бібліотеки. Такі освічені люди, як Лариса Іванівна, творять не справжнє, а майбутнє, за що ми щиро вдячні. Співчуваємо всім світом", - пише градоначальник Андрій Садовий.

Лариса Крушельницька стала єдиною в світі жінкою-археологом, яка зуміла організувати і успішно провести понад півсотні експедицій. Як підсумок - 206 наукових досліджень, з яких понад 170 опубліковано - зокрема, 8 монографій. Вона відкрила і дослідила близько 60 пам'яток минувшини, що зробило її легендою в світі науки як в Україні, так і в усьому світі.