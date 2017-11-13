Українки везли до Російської Федерації 250 кілограмів мяса

Сьогодні вночі в залізничному пункті пропуску «Зернове» під час перевірки поїзда сполученням «Миколаїв-Москва» прикордонники Сумського загону попередили спробу незаконного переміщення через кордон м’ясопродукції.

Так, у ході огляду одного з вагонів поїзда прикордонний наряд на полицях для багажу 3 пасажирських купе виявив 6 сумок з м’ясопродукцією, загальна вага якої склала біля 250 кілограмів. Власниками вантажу виявилися 2 громадянки України, пасажири цього поїзда.

Наразі виявлений вантаж м’ясопродукції вилучений працівниками митниці встановленим порядком для прийняття відповідного правового рішення.