Прикордонники виявили старовинну зброю у громадянина Росії (фото)

Старовинна зброя встановленим порядком передана співробітникам Національної поліції.

Сьогодні вночі в міжнародному автомобільному пункті пропуску «Устилуг» прикордонники Львівського загону попередили вивезенню з території України старовинної зброї.

Так, під час здійснення огляду автомобіля «Опель», в якому, як пасажир, слідував громадянин Російської Федерації, прикордонники за допомогою службового собаки в салоні транспортного засобу та в багажному відділені виявили 1 сокиру, 10 шабель та 5 гвинтівок 1817 року випуску, які, можливо, мають історичну та культурну цінність.

Наразі виявлена старовинна зброя встановленим порядком передана співробітникам Національної поліції.

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