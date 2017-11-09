З 2020 року Україна стане енергонезалежною у питанні відпрацювання ядерного палива

Запуск першої в Україні ядерної установки у 2020 році посилить українську енергонезалежність й дасть змогу щорічно акумулювати у бюджеті країни понад 5,5 мільярда гривень. На цьому в ході церемонії початку будівництва Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива ДП «НАЕК «Енергоатом» наголосив Віце-прем’єр-міністр України Володимир Кістіон.

Крім того, за його словами, робота Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива дасть змогу зберігати цінні енергетичні матеріали, що містяться у відпрацьованому ядерному паливі, для майбутніх новітніх технологій, та буде спрямована на підтримку українського виробництва. Адже усі роботи з проектування, будівництва та експлуатації цього проекту виконуватимуться українськими організаціями.

«Після завершення контракту на передачу технологій з американською компанією Holtec Internationalвиробництво технологічно-унікальних контейнерів для зберігання відпрацьованого ядерного палива буде розгорнуте в Україні за стандартами США. А це нові робочі місця з конкурентоздатними заробітними платами, додаткові надходження до бюджету країни», - зауважив Володимир Кістіон.

Він додав, що будівництво Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива – подія, до якої наша країна йшла довгих десять років. «На сьогодні в економіці України будівництво Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива разом з проектом диверсифікації свіжого ядерного палива є одним з форпостів так званої гібридної війни. Адже у нашого східного сусіда завжди була присутня думка про те, що ядерна енергетика – це один з найміцніших ланцюгів, яким Україна назавжди прикута до російських технологій та постачання палива», - зазначив Віце-прем’єр-міністр.

Він нагадав, як на початку 1990-х років РФ протягом 3 років відмовлялася приймати відпрацьоване ядерне паливо з України, а наші АЕС, внаслідок переповнення приреакторних басейнів витримки ледь не зупинилися. Генерація, до слова, забезпечує понад 60% виробництва електроенергії в Україні.

«У цьому контексті велику повагу викликають досягнення НАЕК «Енергоатом» на вкрай важкому шляху подолання залежності від російських постачальників. Компанії вдалося започаткувати процес реальної диверсифікації постачання ядерного палива. А з 2020 року ми зможемо забезпечити енергонезалежність України в питанні поводження з відпрацьованим ядерним паливом», - резюмував Володимир Кістіон.