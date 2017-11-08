Переговори щодо врегулювання ситуації на Донбасі зайшли в глухий кут

Переговорний процес щодо мирного врегулювання ситуації на Донбасі зайшов у глухий кут. Про це в ході Варшавського форуму з безпеки заявив генеральний секретар ОБСЄ Томас Гремингер, передає "Укрінформ".

"Ми в глухому куті щодо переговорного процесу з врегулювання ситуації в Донбасі", - зазначив Гремингер. Він також зазначив, що контактна група по Донбасу намагається вживати заходів у різних напрямках, проте має обмежене поле для маневру без політичного сигналу "нормандської четвірки". "Якщо сваритися, то не буде поступу. Поступ має бути синхронізовано з обох сторін. Якщо потребуємо поступу, має бути політичний імпульс ", - додав Гремингер.

Нагадаємо, раніше генсек ОБСЄ заявив про "прірву" між проектами України і Росії миротворцям на Донбасі. Він також зазначив, що в разі реалізації ідеї про введення місії ООН на Донбас, ОБСЄ має намір брати в ній участь з самого початку.