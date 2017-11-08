З 1 листопада студентам підвищено стипендії на 18%

Підвищені стипендії будуть виплачуватися з 1 листопада.

«Ми ретельно працювали над тим, аби підтримати студентство і знайшли рішення. Хочу повідомити гарну звістку студентам. З 1 листопада ми приймаємо рішення – підвищуємо академічні та соціальні стипендії на 18%», - сказав Володимир Гройсман.

Нагадаємо, цього року в Україні за пропозицією Уряду суттєво підвищено заробітні плати вчителям та працівникам освіти, і наступного року цей процес буде продовжено.