З 1 листопада студентам підвищено стипендії на 18%
Про це повідомив Володимир Гройсман.
Підвищені стипендії будуть виплачуватися з 1 листопада.
«Ми ретельно працювали над тим, аби підтримати студентство і знайшли рішення. Хочу повідомити гарну звістку студентам. З 1 листопада ми приймаємо рішення – підвищуємо академічні та соціальні стипендії на 18%», - сказав Володимир Гройсман.
Нагадаємо, цього року в Україні за пропозицією Уряду суттєво підвищено заробітні плати вчителям та працівникам освіти, і наступного року цей процес буде продовжено.