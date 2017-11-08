НАБУ вважає заяви Тетяни Чорновол щодо наміру повернути Онищенку кошти абсурдними

"Заяви народного депутата Тетяни Чорновол про наміри НАБУ повернути якісь кошти народному депутату Олександру Онищенку, організатору так званої «газової схеми», що завдала державі близько 3 млрд грн збитків, не мають нічого спільного з реальністю та, вочевидь, спрямовані на дискредитацію Національного антикорупційного бюро України, -читаємо на сайті Бюро.

"Щодо кримінального провадження відносно посадовців ПАТ «Ощадбанк», наразі Національне антикорупційне бюро намагається встановити долю близько 156,8 мільйонів доларів США та 218,1 тис. грн, які належали компанії Quickpace Limited, пов’язаній з нардепом Олександром Онищенком та були арештовані за рішенням суду від 24.05.2016 на рахунках в ПАТ «Ощадбанк» в рамках розслідування так званої «газової справи».

Як встановили детективи НАБУ, станом на 17.10.2017, незважаючи на наявні обтяження (нескасоване та неоскаржене рішення суду про їхній арешт), дані кошти зникли з рахунків у ПАТ «Державний ощадний банк України». Подібну ситуацію в ПАТ «Державний ощадний банк України» пояснили тим, що ці кошти були нібито перераховані до державного бюджету України на підставі вироку Краматорського суду Донецької області, яким було затверджено угоду про визнання винуватості з громадянином Аркадієм К.

З метою з’ясування обставин виведення арештованих коштів фірми Quickpace Limited з рахунків в «Ощадбанку» детективи НАБУ допитали посадових осіб банку. В ході допиту посадовці не надали жодних відомостей на підтвердження перерахування вказаних сум в рахунок держбюджету, посилаючись на заборону розголошувати ці відомості. Таким чином, наразі невідомо, куди і за яких обставин вказані кошті були перераховані.

В результаті детективами Національного бюро було зареєстровано кримінальне провадження за фактом вчинення невстановленими службовими особами ПАТ «Державний ощадний банк України» незаконних дій з майном, на яке накладено арешт. Досудове розслідування триває.

Щодо заяв про наміри Бюро укласти з Олександром Онищенко угоду, нагадуємо, що питання укладання угод з підозрюваним належить до компетенції Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Нагадуємо, НАБУ розпочало досудове розслідування за фактом розкрадання газу, видобутого за договорами про спільну діяльність із ПАТ «Укргазвидобування» у грудні 2015 року. За версією слідства, в період з січня 2013 року по червень 2016 року члени злочинної організації протиправно заволоділи коштами, отриманими від реалізації природного газу, в розмірі понад 1,6 млрд грн, внаслідок чого ПАТ «Укргазвидобування» спричинено збитки в сумі більш ніж 740 млн грн. Загалом слідство встановило причетність до участі у «газовій схемі» 29 осіб. Наразі 7 осіб, у тому числі народний депутат України Олександр Онищенко, перебувають у розшуку, 12 обвинувальних актів стосовно 18 осіб скеровано до суду, із них щодо 7 осіб набрав законної сили обвинувальний вирок".