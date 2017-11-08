Ухвалена виборча реформа: суть, аналітика

Аналізує 'Громадський рух ЧЕСНО.

Найактивніше за виборчу реформу голосували у фракціях "Об'єднання "Самопоміч", Радикальної партії Олега Ляшка, "Народний Фронт" та "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина". Найменше голосів віддали групи "Партія "Відродження" та "Воля народу".

Президентська фракція "Блок Петра Порошенка" віддала за виборчу реформу 49% голосів.

Які виборчі зміни пропонує проект №3112-1?

Парламентські вибори проводитимуться у 27 виборчих регіонах, межі яких загалом враховуватимуть межі областей. Кожна партія висуватиме два типи списків:

1) єдиний список кандидатів у загальнодержавному виборчому окрузі;

2) списки кандидатів у відповідних виборчих регіонах, з яких формуватиметься єдиний список кандидатів;

У виборчих регіонах виборці голосуватимуть за відповідні регіональні списки, а не за єдиний список кандидатів.

Потрапити в Раду зможуть ті партії, які подолали 4% бар’єр.

Прийняття проекту №3112-1 означає:

відмову від змішаної системи;

створення багатомандатних округів;

виборці зможуть голосувати за конкретних кандидатів;

партії отримають пропорційну кількість мандатів.

Ухвалення виборчого кодексу авторства Андрія Парубія, Олександра Черненка та Леоніда Ємця у першому читанні означає, що перший крок до відміни корупційної змішаної системи зроблено.

Нагадаємо, що зміна виборчої системи на пропорційну із відкритими списками лежала в основі передвиборчих обіцянок кандидата у Президенти Петра Порошенка, програм партій БПП “Солідарність”, “Радикальної партії Олега Ляшка”, ВО “Батьківщина” та Коаліційної угоди, підписаної 302 депутатами VIII скликання.

Наразі чинним залишається закон про вибори, ухвалений у 2011 році в інтересах Віктора Януковича та “Партії регіонів”.