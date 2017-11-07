Справа «СхідГЗК»: кількість підозрюваних зросла до 8 осіб

В рамках розслідування кримінального провадження за фактом заволодіння коштами державного підприємства «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» (СхідГЗК) про підозру повідомлено ще трьом особам. Таким чином загальна кількість підозрюваних у цьому провадженні зросла до 8 осіб.

Зокрема, про підозру повідомлено двом громадянам Австрії – генеральному директору та директору австрійської компанії-посередника «Steuermann», яка, за даними слідства, підконтрольна екс-голові комітету Верховної Ради України з питань Паливно-енергетичного комплексу, який також має статус підозрюваного. Посадовцям «Steuermann» інкримінують вчинення злочинів, передбачених ч.1 ст.255 («Створення злочинної організації»), ч.5 ст.191 («Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем») Кримінального кодексу України. Генерального директора австрійського ТОВ також підозрюють у вчинені злочину за ч.3 ст.209 КК України («Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом»). Повідомлення про підозру посадовцям «Steuermann» вручено в Австрії в рамках надання міжнародної правової допомоги.

Третій підозрюваний – громадянин України – є керівником низки компаній, які систематично вигравали тендери у ДП «СхідГЗК», ДП «НАЕК «Енергоатом», ДП «Об’єднана гірничо-хімічна компанія», та, водночас, є очільником іноземних підприємств, задіяних у схемі відмивання коштів. Про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.1 ст.255 та ч.5 ст.191 КК України, йому повідомлено у Латвійській Республіці.

Нагадуємо, 20 квітня 2017 року в рамках розслідування епізоду з завдання збитків ДП «СхідГЗК» в розмірі 17,28 млн дол. США, детективи НАБУ та прокурори САП повідомили про підозру колишньому народному депутатові, екс-голові комітету ВР з питань ПЕК (ч.3 ст.27, ч.4 ст.28, ч.5 ст.191 та ч.1 ст.255 КК України).

У подальшому в квітні-травні 2017 року про підозру у вказаному кримінальному провадженні також повідомлено чинним керівникам НАК «Нафтогаз України», ПАТ «Об’єднана гірничо-хімічна компанія», ДП «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» та Державний концерн «Ядерне Паливо».