Суд скасував вирок українському прикордоннику, визнаному винним у вбивстві

Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ у понеділок, 6 листопада, скасував обвинувальний вирок щодо прикордонника Сергія Колмогорова, визнаного винним в умисному вбивстві та засудженого до 13 років позбавлення волі. Вищий спецсуд ухвалив про новий розгляд справи Колмогорова у суді першої інстанції, повідомляється на сайті суду.

Самого Колмогорова Вищий спецсуд звільнив з-під варти із зали суду. Перед розглядом справи представники прокуратури звертались до суду з проханням не скасовувати вирок і не звільняти засудженого з-під варти.

Нагадаємо, Приморським районним судом Маріуполя Донецької області Колмогоров був засуджений до 13 років позбавлення волі. Суд встановив, що у вересні 2014 року обвинувачений умисно розстріляв з автомата автомобіль Skoda на околиці Маріуполя, внаслідок чого загинула 30-річна жителька Донецька. Згодом Апеляційний суд Донецької області залишив вирок першої інстанції в силі.

Колмогоров стверджує, що виконував наказ начальства зупинити підозрілий автомобіль, який не реагував на вимоги правоохоронців. Прокуратура, у свою чергу, спростовує наявність такого наказу.

Після вироку Вищого спецсуду президент України Петро Порошенко привітав це рішення.

У Генеральній прокуратурі України, у свою чергу, пояснили, що рішенням Вищого спецсуду Колмогорова не було визнано невинним і що обвинувачення за інкримінованою йому статтею Кримінального кодексу залишається у силі.