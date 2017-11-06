Депутат Онищенко подав документи на отримання німецького громадянства
Про це повідомив бургомістр селища Герцлаке Ганс Бескен.
За словами бургомістра селища Герцлаке Ганс Бескен (Hans Bösken), Онищенко, який володіє на території громади великим маєтком і стайнею для тренування спортивних коней, влітку зареєстрував у Герцлаке місце проживання.
З огляду на тривалий легальний статус перебування у Німеччині і відсутність у цій країні кримінальних справ проти нього, він, вочевидь, відповідає критеріям на отримання громадянства.
Бескен пояснив, що сприяє українському мультимільйонеру у паспортному питанні, оскільки сподівається, що Онищенко принесе користь його громаді.
Українець пообіцяв бургомістру, що в майбутньому вкладатиме гроші в організацію у Герцлаке міжнародних змагань з кінного спорту на найвищому рівні.
Про проблеми з законом новоспеченого односельця в Україні сільський голова чув, однак "не береться давати цьому оцінку".
Як відомо, Онищенко втік з України торік, коли з нього зняли депутатську недоторканість – і тривалий час місцезнаходження депутата було широкому загалу невідомим.
Національне антикорупційне бюро звинувачує депутата у розкраданні природного газу, видобутого в рамках спільної діяльності підконтрольних йому компаній з ПАТ "Укргазвидобування". В результаті дій депутата, заявляють у НАБУ, державі було завдано збитків на суму близько трьох мільярдів гривень.
Онищенко запевняє, що кримінальне переслідування відбувається з політичних мотивів - за вказівкою президента України Петра Порошенка.