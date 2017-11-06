Депутат Онищенко подав документи на отримання німецького громадянства

За словами бургомістра селища Герцлаке Ганс Бескен (Hans Bösken), Онищенко, який володіє на території громади великим маєтком і стайнею для тренування спортивних коней, влітку зареєстрував у Герцлаке місце проживання.

З огляду на тривалий легальний статус перебування у Німеччині і відсутність у цій країні кримінальних справ проти нього, він, вочевидь, відповідає критеріям на отримання громадянства.

Бескен пояснив, що сприяє українському мультимільйонеру у паспортному питанні, оскільки сподівається, що Онищенко принесе користь його громаді.

Українець пообіцяв бургомістру, що в майбутньому вкладатиме гроші в організацію у Герцлаке міжнародних змагань з кінного спорту на найвищому рівні.

Про проблеми з законом новоспеченого односельця в Україні сільський голова чув, однак "не береться давати цьому оцінку".

Як відомо, Онищенко втік з України торік, коли з нього зняли депутатську недоторканість – і тривалий час місцезнаходження депутата було широкому загалу невідомим.

Національне антикорупційне бюро звинувачує депутата у розкраданні природного газу, видобутого в рамках спільної діяльності підконтрольних йому компаній з ПАТ "Укргазвидобування". В результаті дій депутата, заявляють у НАБУ, державі було завдано збитків на суму близько трьох мільярдів гривень.

Онищенко запевняє, що кримінальне переслідування відбувається з політичних мотивів - за вказівкою президента України Петра Порошенка.