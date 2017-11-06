АТО: бойовики двічі обстріляли оборонців Пісків

Наприкінці минулої доби обстановка у районі проведення АТО зберігала тенденцію до загострення. Російсько-окупаційні угруповання усупереч усім мирним домовленостям продовжили обстріли позицій української армії із використанням важкого озброєння, яке не повинно знаходитись на лінії розмежування.

Так, найбільш активні дії ворога у другій половині дня фіксувались неподалік Донецька. Тут бойовики упродовж декількох годин били із реактивних систем залпового вогню по наших опорних пунктах поблизу Авдіївки і Опитного. А вже вночі окупанти били по південно-східних околицях Авдіївки з 82-міліметрових мінометів та великокаліберних кулеметів. Також, із настанням сутінок, проросійські найманці двічі обстріляли оборонців Пісків. Спочатку противник вів вогонь із 120 та 82 міліметрових мінометів, а близько 22 години – застосовував артилерію калібру 122 міліметри.

На Луганському напрямку під вогнем ворожих мінометів калібру 120 міліметрів опинились наші укріплення біля Новотошківського, а 82-міліметрових та озброєння БМП – захисники Новоолександрівки. Крім того, увечері окупанти тричі з гранатометів різних видів обстрілювали підступи до Луганського.

На Приморському напрямку загарбники застосовували протитанкові гранатомети у районі Водяного.

Загалом за минулу добу незаконні збройні формування 23 рази порушили перемир’я. Під час обстрілів противник двічі застосовував реактивні системи залпового вогню, 8 разів міномети різних калібрів, один раз – 122-міліметрову артилерію. Сили АТО 14 разів адекватно відповідали ворогу із піхотного озброєння. Унаслідок бойових дій двоє українських воїнів отримали поранення, повідомляє штаб АТО.