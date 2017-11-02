Перший бій у суді Аваков молодший виграв

Пише на своїй сторінці у Фейсбук журналістка Галина Федоренко.

"Ніхто ніколи в Україні не сяде за великі фінансові махінації! Не сяде! Не може в державі, до «кісток» пронизаній корупцією, де всі гілки влади задіяні в розкраданні, вимиванні державних коштів, де одне одного покриває, бо завтра буде наступним він, бути справедливого суду. Всі ці істерики, шоу з Аваковим меншим, Чеботарьом, Каськівом…іншими особами – це лише гра на публіку. Вірю, що НАБУ, САП прагнуть виконувати свою справу чесно, але їм протистоїть величезний державний Монстр, з яким справитись не реально.

Чому ви думаєте, президент, генпрокурор так наполягають на Антикорупційній палаті і відтягують створення Антикорупційного суду? Так, є величезний страх, що він буде не підконтрольний їм і вони колись теж можуть загриміти на лаву підсудних.

Сьогоднішнє нічне рішення суду по обранню запобіжного заходу для Авакова Олександра закінчилось перемогою для підозрюваного: відпустили під особисте зобов’язання з носінням браслету. Ні тобі застави, ні тобі нічки в сізо. Одним словом - українське правосуддя. А тепер спокійно можна чекати повного виправдувального рішення. Так було неодноразово. Так буде і тепер".