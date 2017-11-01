Громадянам призовного віку необхідно прийти до призовної дільниці навіть без повістки

Закон України «Про військовий обов’язок і військову службу» зобов’язує призовників, після набрання чинності Указу Президента України про проведення чергового призову та після надходження повістки районного (міського) військового комісаріату прибути до призовної дільниці для проходження призовної комісії. Прибути потрібно у строк, зазначений в повістці. У разі якщо за будь-яких обставин повістка не надійшла, громадяни призовного віку зобов’язані з’явитися до призовної дільниці в десятиденний термін з дня початку чергового призову.

Про це 1 листопада під час брифінгу наголосив начальник відділу комплектування і призову – заступник начальника управління призову та комплектування Головного управління персоналу Генерального штабу ЗС України полковник Валерій Дендебера.

«Усіма призовними комісіями проводиться системна профілактично-роз’яснювальна робота про відповідальність призовників за порушення законодавства України щодо виконання військового обов’язку. На сьогодні законодавчо встановлено низку чинників щодо надання відстрочки або взагалі звільнення від призову. Так, в статті 17-й Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» зазначено 33 причини, за яких призовна комісія може надати громадянинові відстрочку від призову», - зазначив полковник Валерій Дендебера.

За порушення правил військового обліку, неявку за викликом на призовну комісію або військового комісаріату без поважних причин, рішенням призовної комісії громадяни притягуються до адміністративної або, за ухилення від призову на строкову військову службу, до кримінальної відповідальності згідно із законодавством.

«Призовники мають дотримуватися своїх зобов’язань відповідно до Конституції України та Законів України. Під час чергової призовної кампанії, що триває у жовтні-листопаді та квітні-травні, якщо призовник не отримав повістку, він зобов’язаний самостійно прибути до районної призовної дільниці (військового комісаріату), щоб з’ясувати свій статус відносно призову на строкову військову службу», - підсумував офіцер.