Аваков на захист сина кинув нацполіцію (фоторепортаж)

31 жовтня детективи НАБУ провели обшуки у рамках кримінального провадження за фактом можливої розтрати держкоштів при закупівлі рюкзаків МВС.

31 жовтня 2017 року детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП здійснили низку обшуків, в результаті яких за підозрою у розтраті понад 14 млн грн затримали трьох осіб: колишнього заступника міністра внутрішніх справ України, представника фірми-переможця тендеру з постачання рюкзаків та ще одну приватну особу.

За версією слідства, у 2015 році зазначені особи причетні до закупівлі коштом Міністерства внутрішніх справ України рюкзаків за ціною, суттєво вищою за середньоринкову. За інформацією досудового розслідування, товар не був поставлений вчасно та до того ж не відповідав вимогам, встановленим МВС України, внаслідок чого державі було завдано збитків в розмірі понад 14 млн грн.

Осіб затримано в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про повідомлення їм про підозру. Правопорушення кваліфіковано за ч.5 ст. 191 Кримінального кодексу України («Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем»).

Наразі проводяться невідкладні слідчі дії. Встановлюється коло причетних осіб.

Розслідування наведених фактів детективи НАБУ здійснюють з 2016 року.

У той же час стало відомо, обшук був проведений у сина глави МВС Арсена Авакова - Олександра.

Сам глава МВС підтвердив дану інформацію. А міністерство внутрішніх справ зробило офіційну заяву, тест якої розмістили на сайті МВС.

У ній говориться, що " в Україні продовжується гібридна війна, спрямована на дискредитацію політиків та посадових осіб, які твердо стоять на позиції реформування та оздоровлення державних інститутів, зокрема правоохоронної системи". А також наголошується, що "протягом всього часу роботи на посаді Міністра внутрішніх справ України, щодо Міністра, членів його родини та найближчих колег поширюється недостовірна інформація, спрямована на дискредитацію Арсена Авакова як політика та нівелювання заходів, що вживаються МВС для осучаснення та оздоровлення правоохоронної і судової системи та захисту Держави від російської гібридної агресії.

Цілком очевидно, що за цим стоять певні зовнішні і внутрішні сили, наміром яких є реставрація старої корумпованій системи «кришування» та «договорняків».

Національне антикорупційне бюро України займається політичною, а не юридичною діяльністю, що є недопустимим і потребує негайної корекції".

Одночасно в соціальній мережі з'явилися фото обшуку у сина міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Олександра.

Світлини виклав у facebook Олексій Гриценко.

Він додав, що поліція оточила периметр довкола будинку стрічкою і заблокувала представників НАБУ у будівлі.

Як повідомив "Українській правді" член громадської ради при Харківському антикорупційному центрі, член ради громадського контролю НАБУ Володимир Рисенко, який перебуває на місці події, довкола будинку, де мешкає син Авакова, перекрили рух, пригнали машини поліції, реанімобіль.

"Будівля повністю оточена і заблокована поліцейськими. Стоїть національна поліція, стоїть якийсь спецпідрозділ не ідентифікований, стоїть реанімації машина. Перекриті і перетягнуті стрічками тротуар і дорога", - сказав Рисенко.

Він додав, що перехожим поліція озвучує різні версії того, що відбувається.

"Мені сказали, що йдуть якісь навчання. А моєму колезі, що будівля замінована. Вони ще самі не визначилися", - підсумував Рисенко.

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