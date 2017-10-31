За фактом замовного убивства Аміни Окуєвої відкрито кримінальне провадження

Прокуратурою Київської області за фактом умисного вбивства Аміни Окуєвої, вчиненого на замовлення, зареєстровано кримінальне провадження за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого п. 11 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство вчинене на замовлення) Кримінального кодексу України.

Встановлено, що в понеділок, 30 жовтня 2017 року, біля селища Глеваха Київської області було обстріляно автомобіль, в якому знаходились ветерани АТО - чеченські добровольці Аміна Окуєва та Адам Осмаєв. Внаслідок отриманих поранень Аміна загинула на місці.

Як повідомляє Генпрокуратура, наразі встановлюються особи, які причетні до вказаного кримінального правопорушення, продовжується огляд місяця події та прилеглої території, встановлюється наявність відеокамер та можливих очевидців події, а також проводяться інші слідчо-оперативні дії.

На даний час ретельно та активно відпрацьовуються основні версії вчиненого злочину. Потерпілому Адаму Осмаєву надано необхідну медичну допомогу. Досудове розслідування триває та перебуває на особливому контролі.