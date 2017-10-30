У Києві затримано поліцейського, причетного до викрадення людини

Керівника відділу кримінальної поліції Деснянського райуправління поліції звинувачують в причетності до викрадення бізнесмена з метою викупу.

Про це повідомили в прес-службі прокуратури міста Києва.

Слідство встановило, що у вересні цього року зазначений поліцейський, використовуючи свої знайомства і будучи обізнаним про способи проведення оперативних заходів по встановленню місцезнаходження осіб, надав двом чоловікам відомості про місце перебування одного зі столичних підприємців.

"Скориставшись цими даними, 29 вересня 2017 року зазначені чоловіки на території Рівного здійснили викрадення бізнесмена. Після цього, при співучасті поліцейського, зловмисники вивезли потерпілого на автомобілі в одне із сіл в Києво-Святошинському районі Київської області, де утримували близько доби, вимагаючи віддати їм грошові кошти в сумі 500 тис. гривень ", - йдеться в повідомленні.

У відомстві зазначили, що 30 вересня в ході спільної спецоперації прокуратури міста Києва і Нацполіціі потерпілий був звільнений, а двох викрадачів затримано.

Згодом, під час досудового слідства була встановлена ​​причетність до цього злочину зазначеного поліцейського. Досудове слідство у кримінальному провадженні продовжується.