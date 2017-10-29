У найближчі три доби влада збирається зачистити Майдан у Києві
Приводом для зачистки має стати організована засланими агентами бійка із застосування вогнепальної зброї.
Про це повідомляє "Рух Визволення".
"Керівництвом держави обговорюється план зачистки нашого табору на вулиці Грушевського. Петру Порошенку доповідають, що суспільство не підтримує нас, що у таборі постійно залишається від 30 до 50 людей і зачистка табору не становить серйозної загрози для влади.
Пропонується провести зачистку в одну з найближчих трьох ночей силами спецпідрозділів Національної поліції – зокрема, групою Юрія Голубана.
Приводом для зачистки має стати організована засланими агентами бійка із застосування вогнепальної зброї, відповідальність за яку покладуть на нас.
Перед зачисткою парламентський квартал буде повністю очеплений з подавленням мобільного зв'язку та можливістю вести прямі трансляції. Після зачистки ініціатори акції будуть оголошені провокаторами, які «привели та підставили ветеранів».
Одночасно буде організований фальшивий новий центр опору з підконтрольними владі організаторами, який закличуть до збройного опору. Це буде використано для залякування суспільства.
В залежності від кількості людей, які будуть готові до активної протидії репресіям, обговорюється можливість запровадження воєнного стану у Києві. Для цього у столиці зосереджено близько 4 000 військовослужбовців Збройних Сил України.
Рух "Визволення"