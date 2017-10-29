У найближчі три доби влада збирається зачистити Майдан у Києві

Про це повідомляє "Рух Визволення".

"Керівництвом держави обговорюється план зачистки нашого табору на вулиці Грушевського. Петру Порошенку доповідають, що суспільство не підтримує нас, що у таборі постійно залишається від 30 до 50 людей і зачистка табору не становить серйозної загрози для влади.

Пропонується провести зачистку в одну з найближчих трьох ночей силами спецпідрозділів Національної поліції – зокрема, групою Юрія Голубана.

Приводом для зачистки має стати організована засланими агентами бійка із застосування вогнепальної зброї, відповідальність за яку покладуть на нас.

Перед зачисткою парламентський квартал буде повністю очеплений з подавленням мобільного зв'язку та можливістю вести прямі трансляції. Після зачистки ініціатори акції будуть оголошені провокаторами, які «привели та підставили ветеранів».

Одночасно буде організований фальшивий новий центр опору з підконтрольними владі організаторами, який закличуть до збройного опору. Це буде використано для залякування суспільства.

В залежності від кількості людей, які будуть готові до активної протидії репресіям, обговорюється можливість запровадження воєнного стану у Києві. Для цього у столиці зосереджено близько 4 000 військовослужбовців Збройних Сил України.

Рух "Визволення"