АТО: ворог застосовує озброєння, заборонене мінськими угодами

Наприкінці минулої доби обстановка у районі проведення АТО й надалі зберігала тенденції до загострення. На Приморському напрямку, який останні декілька днів опинився в епіцентрі протистояння, противник все частіше застосовує озброєння, яке заборонене мирними домовленостями.

Так, вчора вдень упродовж декількох годин бойовики обстрілювали з артилерії калібру 122 міліметри, 82-міліметрових мінометів, кулеметів наші позиції неподалік Широкиного. Українські воїни вогнем із піхотного озброєння відповідали ворогу. Унаслідок цього протистояння отримав поранення один наш воїн. Крім того, ввечері під мінометним вогнем знову опинились укріплення сил АТО біля Водяного. А на підступах до Мар’їнки окупанти двічі обстріляли наших оборонців з гранатометів.

На Донецькому напрямку, уночі проросійські найманці тричі били з піхотного озброєння у районі Зайцевого. З цієї ж зброї бойовики провокували українських бійців на околицях Миронівського та в Авдіївські промзоні.

На Луганському напрямку ворог майже годину з озброєння БМП, гранатометів та кулеметів бив по опорним пунктам української армії неподалік Трьохізбенки.

Загалом за минулу добу незаконні збройні формування 19 разів порушили перемир’я. Сили АТО 16 разів застосовували зброю на ураження противника. У результаті бойових дій двоє військовослужбовців Збройних сил України отримали поранення, інформує штаб АТО.