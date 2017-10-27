Поліція назвала основну версію замаху на Мосійчука

Правоохоронні органи України розглядають "діяльність російських спецслужб" як основну версію замаху на депутата Верховної ради Ігоря Мосійчука. Про це повідомив радник глави українського МВС Антон Геращенко в ефірі телеканалу "Еспрессо".

- Швидше за все, мотивом було зробити так, щоб показати, що іноземні спецслужби і їх найманці з окупованих територій можуть реалізувати теракти в Києві, - сказав він.

Також Геращенко наголосив, що слідство буде розглядати всі версії, однак ця залишається пріоритетною.

Нагадаємо, увечері 25 жовтня МВС додатково України повідомило, що під час вибуху на виході з будівлі телеканалу "Еспрессо" в Києві постраждало п'ять осіб, в тому числі депутат Ігор Мосійчук. Також в результаті НП загинуло двоє людей. Служба безпеки України кваліфікувала подію як теракт.