Спостерігачі ОБСЄ зафіксували танки і "Гради" бойовиків

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала під час моніторингу 14 реактивних систем залпового вогню і 19 танків під окупованим Міусинськом Луганської області. Про це повідомляє прес-служба ОБСЄ.

У СММ підкреслили, що місце знаходження озброєння є порушенням відповідних ліній відведення.

Також повідомляється, що на південний схід від Міусінська находились 22 гаубиці (10 самохідних і 12 буксируваних, - ред.), 19 танків невстановленого типу і майже 100 броньованих машин військового типу приблизно в 6 км на південний схід від Міусинська.

"25 жовтня команда СММ бачила три танки, один Т-64 і два Т-72 ​​на вантажних платформах, які слідували в північному напрямку в Луганську. Спостерігачі відзначили, що вантажні платформи везли танки на станцію технічного обслуговування, розташовану через дорогу від центрального автовокзалу ", - відзначили в ОБСЄ.